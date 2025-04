Centri estivi. Iscrizioni al via

Centri estivi comunali: da oggi sono aperte le iscrizioni fino al 15 aprile. I centri estivi, aperti dal 1 luglio al 4 agosto sono rivolti a bambine e bambini da 1 a 6 anni. "Quest’anno abbiamo voluto garantire la continuità del servizio – assicura l’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino –: gli asili nido e le scuole dell’infanzia chiudono il 30 giugno, i centri estivi comunali aprono l’1 luglio".

Due le scuole che si trasformeranno in centri estivi: il nido ’Il Grillo’ che ha posto per 55 bambini da 0 a 3 anni e la scuola dell’Infanzia ’Gallizi’ per i bimbi da 3 a 6 anni che potrà accoglierne 80. Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate in modalità online, accreditandosi tramite Spid o Cie, dall’apposita pagina del sito del Comune di Fano.

"Rispetto agli anni passati non sono state introdotte modifiche – assicura l’assessore Maghernino – anche per quanto riguarda le tariffe a cui è stato solo applicato un aggiornamento Istat calmierato". Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio iscrizioni dei Servizi educativi utilizzando i seguenti recapiti: tel. 0721 887608 – 611 - 566; e-mail ufficio.iscrizioni@comune.fano.pu.it.

an. mar.