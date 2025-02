"Centro anziani, oggi la prima pietra. L’ultima entro la fine dell’anno"

di Sandro FranceschettiDavanti a centinaia di persone si è svolta ieri mattina la cerimonia per la posa simbolica della prima pietra (la struttura in calcestruzzo, cominciata il 26 agosto scorso, è già stata realizzata) del centro ‘Casa e Vita’. Un centro diurno destinato ad anziani e persone con disabilità che sta prendendo forma a Colli al Metauro, in via Carbonara, tra le località di Villanova e San Liberio, i cui lavori, da cronoprogramma, termineranno entro la fine del 2025.

Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’associazione ‘Vivere Sereni’ e in fase di realizzazione con il determinante sostegno della Fondazione Carifano. ‘Vivere Sereni’ ha donato il terreno alla Fondazione e quest’ultima sta costruendo l’opera, dal costo di 1 milione e 350mila euro (grazie anche al contributo di Schnell spa) e poi la darà da gestire proprio all’associazione.

Partecipatissimo l’evento, chiara testimonianza che l’esigenza di una struttura di questo tipo è fortemente sentita dalla comunità locale. Insieme al presidente di ‘Vivere Sereni’ Aps-Ets Luciano Ordonselli, al presidente della Fondazione Giorgio Gragnola, al vescovo Andrea Andreozzi, al parroco don Alcide Baldelli, all’assessore regionale Stefano Aguzzi e a diversi sindaci e amministratori del comprensorio, tante persone comuni, comprese quelle che quotidianamente si prendono cura di familiari anziani non autosufficienti e che potrebbero trarre un supporto importante da una realtà come questa. "Perché il centro – ha sottolineato Ordonselli – è sia per i nonnini autosufficienti che non autosufficienti e ospiterà anche attività ludico-ricreative per diversamente abili. Oggi il sogno iniziato 15 anni fa (‘Vivere Sereni’ è stata fondata tre lustri orsono, ndr) diventa realtà, grazie a un progetto condiviso dal basso e sostenuto da tutta la cittadinanza, dalle istituzioni e anche dalle realtà produttive locali".

Gragnola, da parte sua, ha aggiunto: "La posa della prima pietra di questo centro rappresenta la forza di un comunità che si unisce per abbattere le barriere e costruire un futuro solidale. Come Fondazione siamo orgogliosi di sostenere un progetto che non solo arricchisce il tessuto sociale, ma offre anche nuove opportunità di crescita e inclusione".

La struttura, che potrà ospitare 30 anziani, oltre alle attività per giovani diversamente abili e alle persone sole che vorranno consumare il pranzo in compagnia, avrà una superficie di 476 metri quadrati e sarà inserita in un’area complessiva di quasi 2 ettari e mezzo nei quali sono già attivi 16 orti per pensionati e un’area botanica denominata ‘Giardino dei semplici’. Il vescovo Andreozzi e don Alcide hanno sottolineato entrambi la valenza per la comunità di un simile progetto.