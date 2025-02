Fano, centro blindato da 9 telecamere: chi viola la Ztl sarà stangato

Fano, 8 gennaio 2025 – In arrivo 9 telecamere per controllare gli ingressi (foto uno di questi) delle auto in centro storico: “Il progetto esecutivo sarà pronto entro febbraio – assicura il sindaco Luca Serfilippi – poi presenteremo le richieste per le autorizzazioni ministeriali”. E’ di oltre 350mila euro il costo dell’intervento che permetterà di evitare l’ingresso in centro storico degli automobilisti privi di permesso e di sanzionare chi tenterà di farlo.

Inoltre Serfilippi e l’assessore alla Mobilità Alessio Curzi hanno confermato, dal primo marzo la pedonalizzazione di via Bovio, piazza Sansovino e via Mura Sangallo (nel tratto dietro la sede del Nolfi di via XII Settembre), anticipata ieri dal nostro giornale. Modificati i sensi di marcia in via Apolloni, via De Borgelli e in via Mura Sangallo e da piazza Sansovino sarà consentito di girare a sinistra solo alle onoranze funebri. Con la riduzione del transito delle auto nell’area di San Paterniano, l’Amministrazione potrà pensare alla futura riqualificazione di piazza Sansovino. Con l’isola pedonale estesa a via Mura Sangallo, i parcheggi lungo la strada, una ventina, saranno a disposizione, gratis, dei residenti.

“La pedonalizzazione di piazza Sansovino – ha commentato il primo cittadino – è una decisione attesa dai cittadini da 10 anni (nel 2023 gli esercenti avevano promosso una raccolta firme ndr) frutto del lavoro di squadra tra noi, il tavolo economico e i residenti: abbiamo inaugurato un nuovo metodo di lavoro che porterà ottimi risultati”. Chi abita quella zona del centro storico ha, però, suggerito la raccomandazione che “le aree pedonalizzate non siano totalmente invase dalle attività commerciali (tavoli e sedie)”. “È il primo intervento sostanziale – aggiunge Serfilippi – realizzato dalla nostra amministrazione sulla viabilità urbana con l’obiettivo di eliminare le auto di passaggio su via Bovio, che dal primo marzo diventerà il naturale prolungamento della passeggiata da corso Matteotti verso piazza Sansovino e la basilica di San Paterniano”. Illustrate dall’assessore Curzi le modifiche dei sensi di marcia in via San Paterniano e via Nolfi: “Dal primo marzo non si entrerà più da via San Paterniano, ma da via Nolfi, con uscita su via San Paterniano. Questo per migliorare la gestione del traffico e garantire maggiore sicurezza, soprattutto nelle aree vicino alla scuola ex Battisti e alla casa di riposo Familia Nova”. “Con questa nuova ztl – ha proseguito Serfilippi – abbiamo recuperato ulteriori parcheggi per i residenti, fondamentali per migliorare la vivibilità della zona”. L’Assessore Curzi ha infine chi ha contribuito alla realizzazione dell’intervento: “L’Ufficio viabilità ha svolto un lavoro intenso e prezioso, il loro impegno fondamentale per portare a termine il progetto”.

an. mar.