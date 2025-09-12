Centro disabili nell’ex gulag. La missione kazaka di Boltri

di Anna Marchetti

C’è un marchigiano tra i 3mila italiani imprigionati a Karaganda, il gulag attivo nell’ex repubblica sovietica del Kazakistan dal 1939 al 1959. E’ quanto scoperto da Roberto Boltri, fanese, con una lunga carriera politica alle spalle, volontario Onu, che da 30 anni vive nel paese asiatico. "Dai documenti – racconta Boltri – ho potuto verificare che il marchigiano presente nel gulag di Karaganda si chiamava Domenico Spacca, era originario di Fabriano e faceva il falegname. Ho cercato di verificare se fosse parente con l’ex presidente della Regione Gianmario Spacca, con il quale sono in contatto: stiamo indagando".

E proprio per ricordare i tanti italiani deportati nel gulag di Karaganda, Boltri ha scritto un libro dal titolo "Una tragedia dimenticata. I pugliesi e i tanti italiani di Crimea deportati nel gulag di Karlag e Alzhir in Kazakistan (1930-1960)". La pubblicazione, che sarà presentata a Pesaro, domenica 28 settembre, dallo stesso autore e da Riccardo Paolo Uguccioni, nel centro studi Vaccaj Cecchi Picciola (17.30) ha un doppio scopo: diffondere la storia, poco conosciuta, del campo di lavoro di Karlag e raccogliere fondi per il centro disabili "Il Faro" che la diocesi di Karaganda sta costruendo nella città del gulag.

La costruzione dell’edificio è già in fase avanzata – la maggior parte delle risorse sono state trovate tra conoscenti, amici e sponsor – per il suo completamento servono ancora poco più di 300mila euro. E per raggiungere questo obiettivo, Boltri sta cercando di aiutare, qui in Italia, il vescovo cattolico di Karaganda a recuperare le risorse necessarie al completamento dell’opera. "Per spiegare l’importanza del progetto in Kazakistan, a favore di adolescenti con problemi fisici e psichici, il vescovo di Karaganda – chiarisce Boltri – ha scritto una doppia lettera al vescovo di Pesaro e al presidente della Renco, azienda pesarese che si è affermata nel mondo, impegnata nel sociale e tra le principali imprese italiane nel paese asiatico".

Nella missiva si spiega che il progetto del centro disabili fa capo alla diocesi di Karaganda, che sarà proprietaria dell’edificio e condurrà l’opera, attraverso un’associazione che vede il coinvolgimento del Cottolengo di Torino. "Scelta non casuale – precisa Boltri – in quanto nel gulag di Karlag è stato imprigionato per 5 anni il torinese Luigi Bordino che tornato nella sua città ha proseguito l’attività di infermiere per 20 anni proprio al Cottolego, per poi essere proclamato beato". Infine l’appello di Boltri "ai pesaresi, dall’animo grande, perché aiutino a dare un tetto al centro diurno in costruzione dove si è consumata una delle più grandi tragedie del ‘900".