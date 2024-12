Centro sociale di Postavecchia, via al bando per la gestione

Il Comune di Colli al Metauro ha emanato un bando per dare in gestione il centro sociale, con annesso parco con giochi per bambini, e il campo da calcio di Postavecchia, entrambi in via Gobetti a Calcinelli, vicini l’uno all’altro. Un complesso che nell’ultimo triennio è stato frequentato da numerosi giovani grazie a un progetto sperimentale presentato e realizzato dall’Asd Life Sport.

"Vista questa positiva esperienza – spiegano il sindaco Pietro Briganti e l’assessore Francesco Tadei – abbiamo optato per un avviso pubblico per dare in concessione il centro e il campo da gioco per il prossimo triennio. Il bando è rivolto alle associazioni che svolgono attività nell’ambito dell’organizzazione e promozione sportiva, culturale e ludico-ricreativa, iscritte all’albo delle associazioni del Comune di Colli".

Per partecipare al bando c’è tempo fino al 17 gennaio, e chi è interessato dovrà presentare un progetto che preveda un’ipotesi di sviluppo almeno triennale. La valutazione delle singole proposte avverrà tenendo conto della valenza sociale, culturale, sportiva, di promozione turistica e del territorio, educativa-didattica e di collaborazione istituzionale.

"Visto il rilevante interesse pubblico – riprendono il sindaco e l’assessore -, gli impianti saranno assegnati in forma gratuita, con l’obbligo a carico dell’associazione di provvedere alla manutenzione ordinaria". Domande via Pec a comune.collialmentauro@pecitaly.it

s.fr.