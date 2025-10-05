Centro storico chiuso al traffico per il 10° Trofeo podistico Tonelli

Questa mattina il centro storico di Fano si sveglia tra nastri, transenne e qualche inevitabile mugugno: accessi limitati e auto spostate hanno complicato la routine di residenti e frequentatori. Il motivo, però, è di quelli che uniscono la città: il 10° Trofeo "Lamberto Tonelli", gara regionale Fidal intitolata al fondatore del Gruppo Podistico Fano Corre, che taglia il traguardo della decima edizione. Ritrovo dalle 8 in piazza XX Settembre e start alle 9.45, con percorso interamente chiuso al traffico: quattro giri per la competitiva di 9,5 km, affiancati dalla non competitiva e dalla camminata di circa 5 km. Un circuito spettacolare che corre all’ombra delle mura romane e dell’Arco d’Augusto, ma che fino a fine mattinata impone deviazioni e un po’ di pazienza a chi vive e lavora nel cuore della città.

L’evento, ultima tappa del Circuito Podistico Pesarese "Correre x Correre 2025" della UISP, guarda anche all’inclusione: tornano le minipodistiche gratuite con medaglia per i più piccoli e, accanto ai runner, i "Road runners" spingitori di carrozzine, per regalare la gara a chi da solo non potrebbe. In palio premi per atleti e squadre, riconoscimento Avis per i donatori più veloci, pacco gara e ristoro per tutti; parte del ricavato andrà in beneficenza. Chi deve fare i conti con i disagi lo sa: una domenica più complicata del solito, sì, ma con il respiro lungo di uno sport che da dieci anni porta in strada la città.

ti.pe.