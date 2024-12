Centro Studi Vitruviani continua le ricerche sulla città antica

Grande attivismo del Centro Studi Vitruviani in questo fine 2024. Il centro studi presieduto da Dino Zacchilli e diretto da Oscar Mei ha chiuso l’anno con un interessante convegno alla Me.Mo. dal titolo "Vitruvio e Petrarca, tra lingua e architettura" in occasione del 650° anniversario della morte del grande poeta aretino che è servito a dimostrare come Petrarca abbia letto il De Architectura di Vitruvio, tanto che nella sua copia si ritrovano annotazioni di fianco al testo scritte di suo pugno (o forse dal suo amico Boccaccio).

Anche se negli scritti petrarcheschi non c’è traccia della presenza di Vitruvio, i vari relatori - Giulia Perucchi (Università "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara), Anna Falcioni (Università di Urbino Carlo Bo), Andrea Felici (Università di Urbino) e Marco Biffi (Università di Firenze) – hanno messo in rilievo la natura umanistica del testo vitruviano, studiato dal Trecento in poi e l’interesse delle corti malatestiane, come quella di Fano, nel considerare l’architetto romano come punto fondamentale per la riqualificazione delle loro città.

In contemporanea al convegno, su indirizzo del Centro Studi Vitruviani si sta alacremente lavorando al progetto "Murum dedit, Mura digitali" che punta al rilievo e digitalizzazione delle mura augustee di Fano. Dopo la fase di ricognizione fisica in ottobre da parte dei tecnici del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, coordinati dal professor Paolo Clini, si sta ora completando la seconda fase che porterà alla realizzazione di un gemello digitale 3D delle mura e alla realizzazione di un "virtual tour" ad alta definizione che potrà essere visto da ogni parte mondo, divenendo così prestigioso veicolo culturale per la promozione dell’immagine di "Fano città di Vitruvio".

Silvano Clappis