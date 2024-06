"Centrosinistra, una furibonda battaglia"

I Progressisti respingono al mittente e cioè al Pd, "i giudizi sommari" espressi nei loro confronti "con i quali Cristian Fanesi – commenta Stefano Marchegiani – ha cercato di attribuirci la responsabilità dello sua sconfitta". Marchegiani rilancia, però, l’idea di lavorare a un nuovo progetto con il Pd di cui riconosce il successo a livello europeo, non certo sul territorio. "Hanno perso – fa notare – Fano, Pergola, San Costanzo, Acqualagna e non hanno presentato la lista a Cartoceto. Non credo che tali insuccessi si possano attribuire a noi". Sembra che la diplomazia sia al lavoro e che proprio "dal Pd arrivino segnali di apertura", ma Francesco Panaroni, M5S, chiarisce: "Con questo Pd è impossibile qualunque accordo, se vogliono collaborare devono fare un bagno di umiltà".

Poi Panaroni, unico eletto in del M5S (nella precedente legislatura erano in 3), ha messo in fila le responsabilità del centrosinistra: "La scelta di Fanesi espressione di tutte le scelte contro cui abbiamo combattuto, Samuele Mascarin per aver puntato tutto sulle primarie, il segretario Minardi che ha pensato solo a ritornare in Regione e il sindaco uscente Seri che si è concentrato solo sulla candidatura in Europa". Ha posto l’accento sull’insuccesso di Noi Civiche, le liste di riferimento di Seri, il socialista Tiziano Busca: "A breve vedremo nascere un’associazione civica, riformista che diventerà una costola del centrodestra, passaggio fondamentale per il consiglio regionale". Mentre Luciano Benini (foto) di Bene Comune ha parlato di "furibonda battaglia interna al centrosinistra" e Teodosio Auspici di Ribella ha ricordato come Fanesi alle 17,30 di lunedì avesse già annunciato la sconfitta e che, pur avendo perso per 170 voti, non ha voluto verificare le quasi mille schede nulle".

Anna Marchetti