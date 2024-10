Cerasa, furti di rame a raffica. Rubati tubi anche da una chiesa

Spariscono tubi pluviali in rame a Cerasa. Sia da abitazioni private, sia lungo le mura storiche del paese e, addirittura, da una chiesina. A dare l’allarme per prima è stata ‘Cerasa News 24’, un bel progetto d’informazione a carattere locale che utilizza Facebook, e dal tam tam social è emerso che i casi sono piuttosto numerosi. A partire dalle mura urbiche della frazione sancostanzese, dove da alcuni giorni mancano diversi tratti discendenti delle grondaie.

Episodi analoghi in almeno tre abitazioni, una delle quali appartiene a Irene Busca e a suo marito Antonio, che risiedono lungo la Provinciale che porta verso Terre Roveresche, a poca distanza dalla ‘Locanda La Cerasa’: "È proprio così – conferma la signora –, noi possediamo una seconda casa a una decina di metri da quella dove abitiamo e qualche giorno fa ci siamo accorti che mancavano due canaline in rame in altrettanti punti dell’edificio (foto). Sono state staccate dal basso, senza togliere la parte più in alto. Al riguardo non ricordiamo movimenti o rumori sospetti".

Un’altra casa in cui è stato accertato il furto di pluviali, anch’essa disabitata, si trova di fronte al campo sportivo. C’è poi l’episodio per certi aspetti più inquietante, quello consumato ai danni della piccola chiesa del Divin Amore. Al via le indagini delle forze dell’ordine.

s. fr.