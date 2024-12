Cercando la sinistra da Matteotti in giù

FANO

Sarà un’occasione per riflettere sulla sinistra italiana, il convegno su "Giacomo Matteotti e la sinistra italiana oggi" in programma venerdì alle 17 nella sala della cultura. Incontro promosso dai circoli Pertini e Gramsci. "Una storia centenaria, quella della sinistra in Italia – commentano gli organizzatori – fatta di divisioni e conflitti, che ha davanti a sé l’urgente necessità di un radicale rinnovamento, per il quale la figura di Giacomo Matteotti può tornare ad essere fonte di ispirazione ed azione politica condivisa e di una comune visione di futuro". All’incontro interverranno Dino Zacchilli (circolo Pertini), Cesare Carnaroli (circolo Gramsci), Oriano Giovanelli (già sindaco di Pesaro), Francesca Puglisi (già senatrice Pd), Marco Savelli (istituto Gramsci Marche), Franco Trappoli (già deputato Psi). Seguirà il dibattito.