Che peperino questo Carnevale!. Boldi e Ballantini, risate a volontà

di Tiziana PetrelliIl Carnevale di Fano quest’anno punta a imporsi sulla ribalta nazionale con ospiti d’eccezione, il ritorno del Veglione a Teatro, una grande attenzione alle famiglie e un sogno per il futuro: una quarta sfilata. A richiamare il grande pubblico nei tre weekend del Carnevale (che quest’anno rispolvera anche il suo vecchio slogan "bello da vedere e dolce da gustare") saranno due volti amatissimi: Massimo Boldi, che il 16 febbraio sarà protagonista sia della prima sfilata che di un evento speciale, e Dario Ballantini, atteso il 23 febbraio anche con il suo spettacolo teatrale di trasformazioni doc, con 10 personaggi tra i tanti travestimenti dei suoi 40 anni di attività. Per la grande chiusura del 2 marzo, invece, resta ancora segreto il nome dell’ospite che sarà anche protagonista della serata del 1° marzo, ovvero il Gran Galà della "Notte da Cinema. Il Carnevale delle Stelle": la cena spettacolo con ballo in maschera al Teatro della Fortuna che verrà presentata ufficialmente venerdì.

Ieri il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha presentato il calendario dell’evento nella sala Leopardi della Regione Marche assieme al presidente Francesco Acquaroli, sottolineando l’importanza del sostegno regionale al nostro Carnevale storico più antico d’Italia (dal 1347), che oggi ammonta a 100.000 euro, a cui si aggiungono i 150.000 euro stanziati dal Comune. Un investimento che alimenta un bilancio da quasi un milione di euro, basato sul volontariato ma capace di generare un forte indotto economico e turistico fuori stagione per la città.

Tra le più attese novità di quest’anno c’è il ritorno del Veglione, una tradizione storica che la presidente dell’Ente Carnevalesca, Valentina Bernardini, ha ricordato con affetto, sottolineando come fosse raccontato persino dalle sue nonne. Un segnale di continuità che si affianca all’attenzione per il pubblico più giovane e per le famiglie: il Carnevale Kids offrirà sfilate mattutine gratuite, un’area protetta ai Giardini del Pincio con animazione e laboratori, e due spettacoli speciali firmati Rainbow, eccellenza marchigiana dell’animazione. Il 2 marzo andrà in scena la "44 Gatti Miao Dance Lesson" e, in serata, il "Winx Club 20th Celebration Show", per festeggiare i vent’anni delle celebri fate. Il 15 febbraio, inoltre, c’è una chicca per i più piccoli: il laboratorio "Dal naso curioso", un’esperienza sensoriale dedicata ai bambini tra gli 8 e i 13 anni per esplorare l’olfatto, giocare e creare piccoli flaconcini di profumo. Un evento gratuito a posti limitati.

Al centro di tutto restano i carri allegorici, veri protagonisti della manifestazione. Quattro nuovi giganti di cartapesta sfileranno per la prima volta: "Connessioni in corso", che riflette sul rapporto tra reale e digitale; "Chi vuol esser lieto sia…", ispirato alle feste rinascimentali; "Piano ‘B’ a eventi estremi, estremi rimedi", che affronta la crisi climatica con ironia; e "Clorophilla", che racconta un leggendario intreccio tra natura e spirito. Il tradizionale Pupo, invece, è dedicato al fenomeno del momento, Jannik Sinner, con il titolo "Gli Slam son desideri… Wada come Wada", firmato da Mauro Chiappa per l’associazione Fantagruel. A tal proposito, un altro grande ritorno è quello del concorso tra i carri allegorici. Il miglior carro lo deciderà il pubblico. Oltre alla giuria tecnica, infatti, chiunque potrà votare il carro più spettacolare. Dal 17 febbraio saranno aperte le votazioni: basterà inquadrare l’apposito QR code indicato nel programma e assegnare un punteggio da uno a cinque, scegliendo il carro preferito e vivendo così l’emozione di essere protagonisti del Carnevale più dolce d’Italia.