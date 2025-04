Ci pensa Fano all’International Jazz Day

Due giorni di musica, entusiasmo e formazione per rispondere alla domanda "Ma cos’è il jazz?", titolo scelto quest’anno da Fano Jazz Network per celebrare l’International Jazz Day, la ricorrenza istituita dall’Unesco il 30 aprile e riconosciuta in tutto il mondo. Il programma fanese, realizzato in collaborazione con Unesco, Comune di Fano, Fondazione Teatro della Fortuna e numerosi istituti scolastici delle Marche, punta a coinvolgere soprattutto i più giovani, come spettatori e interpreti. Un modo per coniugare divulgazione e spettacolo, rafforzando il legame tra musica e scuola.

Si parte domani con il "Jazz Itinerante nelle Scuole": la Marconi Jazz Ensemble, formata dagli allievi del Liceo Musicale Marconi di Pesaro e guidata dal Maestro Marco Pacassoni, porterà il jazz direttamente tra i banchi, esibendosi alla scuola Padalino di Fano dalle 9,30.

Il cuore delle celebrazioni sarà mercoledì 30. La giornata si aprirà alle 10 davanti alla Mediateca Montanari, dove gli studenti dell’Istituto Comprensivo Cittadella Margherita Hack di Ancona e la Jazz Band Gandiglio "Athos" offriranno un concerto "di accoglienza", trasformando il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto. A seguire, alle 10,45, il Cinema Teatro Politeama ospiterà due formazioni d’eccezione: la Marconi Jazz Ensemble e l’Orchestra Mosaico, dirette rispettivamente da Marco Pacassoni e Jean Gambini. L’Orchestra Mosaico, composta da 41 giovanissimi musicisti provenienti da scuole pubbliche e private della provincia, è ormai considerata una delle realtà più promettenti del panorama marchigiano, fiore all’occhiello del Campus Musicale che si tiene ogni estate durante il Fano Jazz By The Sea. In serata, sempre al Politeama, spazio al concerto per il pubblico pagante. Alle 21.15 l’Orchestra Mosaico tornerà sul palco affiancata da due ospiti speciali: il trombonista Massimo Morganti e il pianista Emilio Marinelli, figure di spicco della scena jazz nazionale.

Tiziana Petrelli