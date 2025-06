’Ci sto? Affare fatica’. Cercansi volenterosi

Il Comune di San Lorenzo in Campo partecipa per il 4° anno consecutivo al progetto ‘Ci sto? Affare Fatica!’ per il coinvolgimento dei ragazzi nella ri-qualificazione e rigenerazione urbana degli spazi pubblici. L’iniziativa vedrà impegnati giovani dai 14 ai 21 anni a svolgere attività di cura dei beni comuni e di cittadinanza attiva e le candidature possono essere per una o due settimane. I lavori si svolgeranno nella settimana dal 7 luglio all’11 e in quella dal 14 al 18. A ciascun partecipante verrà consegnato un ‘buono fatica’ settimanale del valore di 75 euro, che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero. Iscrizione su www.cistoaffarefatica.it