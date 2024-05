Ciccio Graziani porta il "Boomerang" agli Europei

Il campione del mondo Francesco "Ciccio" Graziani a Fano per seguire insieme ai tifosi la partita Italia-Spagna di Euro 2024. Il noto calciatore, uno dei protagonisti della nazionale italiana allenata da Enzo Bearzot, che vinse i mondiali di Spagna 82, aprirà, giovedì 20 giugno, Boomerang Rewind Festival (20-21-22-23 giugno), l’evento dedicato ai favolosi anni ‘80 e ‘90. "L’edizione 2024 – spiegano Emanuela Giorgi e Nicola Anselmi, direttore artistico e presidente di Onstage che organizza l’evento – cade in concomitanza con gli Europei di calcio e non potevamo scegliere un ospite migliore del campione del mondo Francesco Graziani per tenere a battesimo la terza edizione".

"’Ciccio’ Graziani salirà sul palco principale, a largo Seneca, giovedì 20 giugno, per la sfida tra la nazionale di Luciano Spalletti e la Spagna: seguirà con i tifosi la partita grazie ad uno dei due maxischermi allestiti sul lungomare del Lido (l’altro sarà in piazzale Amendola). Con Graziani ci saranno tanti altri ex calciatori, locali e non, che hanno giocato sui campi di serie A, con cui Graziani, oggi opinionista Mediaset, commenterà la partita". La presenza di Graziani sarà il primo di una lunga serie di eventi di Boomerang Rewind Festival che si svolgeranno sul lungomare del Lido con tre punti principali: i due palchi, a largo Seneca e piazzale Amendola, e il PalApice, una sorta di Palas posizionato al tendone, vicino del molo di Levante.

Attese nei quattro giorni del Festival migliaia di persone "che – sottolinea Nicola Ferri, direttore organizzativo di Boomerang – creano grande indotto economico". "Grazie a questa manifestazione –commenta Francesco Dionisi, titolare del Bon Bon – il Lido si anima come in poche altre occasioni". Coinvolti, per 4 giorni, tutti i locali del lungomare Simonetti e della zona Arzilla.

Anna Marchetti