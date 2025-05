Ciclista investito sulle strisce

Ciclista 32enne investito sulle strisce pedonali, in via Pisacane, all’altezza dell’Eurospin. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso del Santa Croce.

L’incidente è avvenuto alle 14 di ieri, in prossimità del civico 96 di via Pisacane. Il ciclista è stato colpito da una Audi Q5 condotta da una cinquantenne fanese che transitava sulla stessa via, in direzione sud-nord.

Sulle cause dell’incidente sta indagando la Polizia locale. Certo via Pisacane è uno dei tratti della Statale 16 più frequentati e pericolosi, non solo per la presenza delle auto ma anche di ciclisti che attraversano da una parte all’altra della strada.