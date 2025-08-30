Ciclista urtata da un’auto, se la cava con lievi ferite

Travolta da un’auto, giovane ciclista se la cava con lievi escoriazioni, curate sul posto dal personale del 118, evitando così il trasferimento in Pronto soccorso. La ragazza, fanese, 26 anni, ieri mattina, intorno a mezzogiorno, percorreva in sella alla sua bicicletta viale Italia, con direzione mare-monte, quando è stata urtata da un’auto.

La ciclista si trovava sul lato sinistro della strada dove è presente la pista ciclabile che termina proprio poco prima dell’ intersezione. E’ qui, all’altezza di via della Conciliazione, dove è presente il segnale della precedenza, che la 26enne è stata colpita dall’auto guidata da un fanese di 60 anni. L’impatto è avvenuto quando la vettura, che procedeva su via della Conciliazione in direzione Ancona-Pesaro, ha svoltato a destra su viale Italia, in direzione mare.

Nonostante l’urto non c’è stato bisogno di portare la ragazza al Santa Croce, le lievi escoriazioni sono state curate sul lavoro. Per ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia locale. Anche a Fano sono sempre più frequenti gli incidenti nei quali sono coinvolti ciclisti e pedoni: i soggetti più vulnerabili della strada e le prime vittime di conducenti distratti, che non rispettano i limiti di velocità e non danno la precedenza.