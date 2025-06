Ciclovia del Metauro. Pronti altri 1750 metri

Sarà inaugurato a luglio il tratto della ciclovia del Metauro che va da via del Fiume a via Papiria: 1 chilometro 750 metri di percorso protetto che si collegherà con il ponte ciclopedonale, in fase di realizzazione, che passando su via Papiria, il canale Albani e la superstrada arriverà a Sant’Orso. Ieri mattina sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli con il dirigente della Regione Nardo Goffi. Presente il sindaco Luca Serfilippi. "Una infrastruttura – ha commentato l’assessore Baldelli – che ricuce la città collegando i quartieri con il centro storico".

I lavori stanno procedendo velocemente "tanto che – ha aggiunto Baldelli – già stiamo realizzando interventi importanti anche nella zona di Rosciano. Così come sono pronti gli elementi strutturali del nuovo ponte ciclopedonale". Il sopralluogo è servito a definire i tempi di consegna dei quasi 2 chilometri di ciclabile: un percorso a doppio senso, già completo della segnaletica orizzontale che, seppure è ancora un cantiere, è già utilizzato dai ciclisti.

"Ci siamo resi conto – ha fatto notare Baldelli – di quanto questa infrastruttura sarebbe stata importante per assicurare lo spostamento in sicurezza verso Adriatic Sound Festival. Con la ciclovia del Metauro la Regione e il Comune proiettano Fano verso un futuro di crescita, sviluppo e sostenibilità ambientale. La città non è mai stata, come ora, al centro dell’attenzione della Regione". Al momento lungo il percorso ciclopedonale non è prevista l’illuminazione, ma non si esclude di installarla ove necessario.

Annunciata anche la realizzazione di 700 metri di ciclabile al Codma che si unirà al percorso della ciclovia del Metauro. Il primo stralcio, che attraversa tutta la città, dalla Statale 16 a Cuccurano è lungo poco più di 7 chilometri per un costo di 6 milioni "dove la parte più cospicua è assorbita dal ponte ciclopedonale". "La ciclovia del Metauro è un’opera importante – ha aggiunto Serfilippi –: ricordo che una parte della vecchia maggioranza di centrosinistra non era d’accordo e si è realizzata solo grazie al centrodestra. L’obiettivo è continuare oltre Cuccurano per arrivare a Cartoceto".

Anna Marchetti