’Cinema&Libri’, un festival tutto a Coriandoli

La città si prepara a vivere l’edizione 2025 di Cinema&Libri – Art Culture Festival, in programma domenica 7 settembre alla Mediateca Montanari, con un cartellone che intreccia letteratura, cinema e attualità. Ieri mattina l’ex Chiesa di San Francesco ha ospitato la conferenza stampa di presentazione, con Maurizio Ferrini – accompagnato dal suo alter ego, la Signora Coriandoli – e gli altri protagonisti della rassegna.

A sottolineare l’identità del festival è stata Maria Carla Castaldo, che ha ricordato come Cinema&Libri, oltre a portare in giro per l’Italia storie e personaggi, abbia sempre riservato uno spazio centrale allo sguardo e alla voce femminile. Sarà così anche a Fano, con la conferenza dal titolo volutamente provocatorio Ce la siamo cercata: una frase inaccettabile quando rivolta alle vittime di violenza e abusi, ma che qui viene ribaltata per raccontare storie di donne che hanno saputo conquistare libertà, diritti e scelte di vita coraggiose. Nonostante l’assenza forzata di Isabel Russinova, trattenuta da motivi familiari, la rassegna manterrà intatto il suo filo rosso: dare valore a esperienze femminili di grande spessore. Ferrini ha dedicato parole affettuose a Fano, città che ha detto di aver scoperto tardi ma della quale si è "innamorato" per la bellezza dei luoghi e dei tesori artistici. "La conoscevo solo attraverso un amico carissimo, Simone Venturini, vaticanista fanese che vive a Roma – ha raccontato – ma quando sono venuto qui ho trovato un gioiello". Al centro dell’edizione fanese ci sarà l’anteprima nazionale del libro La signora Coriandoli – Una donna in fucsia, scritto a quattro mani con l’editore Giovanni Fabiano. Il volume è il primo di una collana di cinque episodi che porteranno il celebre personaggio in nuove avventure dal tono giallo.

"La Coriandoli è una novella Jessica Fletcher – ha detto Ferrini – ma lei stessa ammette che "il giallo mi sbatte". Così le abbiamo trovato un colore nuovo, il fucsia, che mescola il rosso della passione e del sangue, il giallo del thriller e il beigiolino, rosa pallido della politica". Il romanzo, ambientato quasi interamente a Fano, intreccia luoghi e personaggi della città e lascia intravedere sviluppi futuri anche sul piano audiovisivo. Fabiano, già autore insieme al regista Henry Secchiaroli di alcune produzioni cinematografiche, ha lasciato intendere che la saga della Signora Coriandoli possa un giorno trasformarsi in un progetto per il grande schermo.

