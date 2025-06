Cinquanta grammi di hashish in casa. Nei guai un 27enne

Nella sua casa situata in via Piccola, nella zona sud di Fano, da qualche settimana si notava a qualsiasi ora un via vai molto intenso, gente (quasi tutti molto giovani) che entrava e usciva dall’abitazione dopo esserci restati per poco tempo. In quella casa abita da tempo A.M., italiano, 27enne, senza occupazione fissa. A un certo punto la notizia del via vai è arrivata anche ai carabinieri della Compagnia di Fano che hanno svolto dapprima dei controlli e poi, lo scorso sabato mattina, una accurata perquisizione domiciliare. Che ha fatto luce su molti interrogativi.

All’interno di quelle mura, infatti, sono spuntati 50 grammi di hashish. Non solo: i carabinieri hanno anche scoperto un bilancino e altri oggetti utili per il confezionamento delle dosi. Materiali che costituiscono secondo gli inquirenti la prova dello spaccio che avveniva all’interno dell’abitazione. Il 27enne è stato quindi arrestato dai militari fanesi per detenzione a fini di spaccio. Ieri in tribunale a Pesaro l’udienza di convalida: arresto convalidato, il 27enne è stato poi rimesso in libertà. Ora le indagini proseguono per capire da chi si rifornisse il giovane.