Cinque Stelle e futuro in un incontro

Una serata ha visto riunirsi mercoledì il M5S provinciale alla Combattente di Fano, presieduta dall’attivista Andrea Serafini, che ha ospitato l’incontro strategico voluto dalla coordinatrice territoriale e consigliera regionale Marta Ruggeri. Presenti i consiglieri comunali di Pesaro e Fano, Lorenzo Lugli e Francesco Panaroni, l’onorevole Rossella Accoto in rappresentanza del Comitato Territori per il Centro Italia e numerosi attivisti provenienti dai vari gruppi locali. Un saluto è stato portato anche dall’onorevole Giorgio Fede, coordinatore regionale, collegato da Roma. Al centro della discussione il futuro del M5S sul territorio e le priorità da portare avanti nei prossimi mesi. Un impegno chiaro e condiviso: rafforzare la presenza del Movimento nella provincia e costruire un percorso politico solido in vista delle sfide elettorali. Il confronto ha toccato temi chiave come la tutela dei servizi pubblici – sanità, istruzione, ambiente e lavoro – con l’obiettivo di sviluppare soluzioni concrete per le esigenze quotidiane dei cittadini. Punto focale dell’incontro la strategia di comunicazione.

ti. pe.