Cittadini benemeriti. Via alle candidature

Il Comune di San Lorenzo ha emanato l’avviso per la concessione delle pubbliche benemerenze. Entro il 30 giugno enti, associazioni e cittadini possono formulare candidature – in forma scritta e debitamente motivate – riguardo a cittadini e istituzioni che si siano distinti in attività che abbiano recato lustro al Comune. Le proposte vanno inviate al protocollo del municipio e possono riguardare i campi delle scienze, lettere, arti, ambiente, lavoro, solidarietà e volontariato. La consegna degli attestati durante una cerimonia il giorno del Patrono, S. Lorenzo.