Club nautico alle urne con due liste. Strapazzini sfida l’uscente Galeppi

Non è lo Yacht Club di Porto Cervo e non campeggia in alto lo scafo di Azzurra. Al Club Nautico, al porto, non sono transitati né Gianni Agnelli e nemmeno l’Aga Khan, ma quando scattano le votazioni per la presidenza si alza vento di bora e qualcuno finisce in mare. Questa mattina si va alle urne – poco meno di 400 soci – per eleggere il nuovo gruppo dirigente. Ma si va spaccati e con due liste: una è quella capeggiata dal presidente uscente Francesco Galeppi, due mandati e un altro come vice, e poi una seconda lista che vede in testa l’imprenditore Vittorio Strapazzini della Str automotive. Che avrebbe alle spalle il commercialista-avvocato Achille Marchionni ed anche uno degli imprenditori del momento, quel Fabrizio Fabbri che sta comprando hotel uno dietro l’altro.

Per il fronte Galeppi, il vice Raniero De Angelis ha ormai da tempo mollato l’ancora e quindi c’è l’avvocato Luca Giardini, da tanti anni legale del club, ed altri soci, tre per la vela e tre per la pesca. Vale la pena di dire che presidente onorario è Eligio Palazzetti. Cosa sia successo esattamente per far partire la caccia al voto, non si sa bene. Ma Galeppi, che si era detto stanco e voleva quindi lasciare l’incarico, ha improvvisamente cambiato opinione "quando ha visto la formazione avversaria", raccontano i suoi amici. Storie vecchie, antiche ruggini legate ai posti barca ritirati? Potrebbe essere, anche perché avere un ‘parcheggio’ all’interno del bacino è una delle cose più ambite. Comunque quando si entra in queste dinamiche, sul porto cala la nebbia. Le risposte sono comunque a breve giro di posta, perché i soci sono chiamati a votare la lista che credono da questa mattina alle 10 "e molto importante sarà il gioco delle deleghe perché da diversi giorni è in corso una caccia al voto", racconta uno di quelli che sta sulla tolda della sua imbarcazione ad osservare i movimenti delle truppe.

Sul tavolo ha pesato secondo alcuni anche la vicenda del ristorante, perché l’ex dipendente di Alceo e poi di Giba’s, per tutti Lola, ha aperto e poi chiuso perché la licenza era intestata proprio ad Alceo Rapa. Un problema costato al sodalizio poco più di 20mila euro di risarcimento. Ai quali si sono poi aggiunti i passivi dei costi di gestione, fino all’attuale cambio di guardia "e questa storia non è piaciuta tanto a diversi soci", racconta lo schieramento anti-Galeppi. Comunque da questa sera si saprà chi indosserà per i prossimi anni i galloni di comandante del Club Nautico e chi sarà la nuova squadra. Anche se un imprenditore molto noto dice: "Ma quali veleni, siamo davanti ad una sana e democratica competizione".

m.g.