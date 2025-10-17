Co-capoluogo, mozione in Consiglio. Affondo di Paolini contro Mascarin

Mozione su Fano capoluogo con il parere favorevole di tutta la maggioranza e di parte dell’opposizione (In Comune con Mascarin, La Fano che Vogliamo, Movimento 5 Stelle). "Siamo in attesa di conoscere – commenta Luigi Scopelliti consigliere comunale della lista del sindaco Fano Cambia Passa e primo firmatario del documento – la posizione di Pd e Fano Cresce. Ci auguriamo che ci sia il sostegno di tutti i gruppi consiliari, abbiamo l’occasione di superare le divisioni per condividere una sfida che non appartiene a una parte politica ma all’intera città. Con la mozione chiediamo al sindaco e alla giunta di attivarsi con la Regione, il Parlamento e il Governo".

E’ stato proprio il sindaco Luca Serfilippi a porre la questione di Fano co-capoluogo e il collega di Urbino Maurizio Gambini non si è mostrato contrario ma ha avanzato una controproposta, quella della doppia provincia. Al contrario non c’è stata alcuna apertura al confronto del sindaco di Pesaro Andrea Biancani e del presidente della Provincia Giuseppe Paolini.

Anzi, Paolini risponde irritato ai politici fanesi che lo accusano, soprattutto nel centrosinistra, di "non essere stato arbitro imparziale" e di avere guidato una Provincia "schiacciata su Pesaro": "A Fano abbiamo investito 29 milioni di euro nelle scuole, a Pesaro 18, su tutto il territorio provinciale abbiamo 62 milioni di cantieri scolastici, una cifra mai vista, e per Fano è quasi la metà. Dov’è il pesarocentrismo?". Poi fa l’elenco delle risorse spese: "Demolizione e ricostruzione della sede ex Carducci: fine lavori 2026, oltre 12 milioni di euro. Demolizione e ricostruzione dell’edificio ‘Aule’ del Nolfi: fine lavori 2026, sette milioni e 500mila euro. Lavori di miglioramento sismico dell’edificio Aule del Torelli: 465mila euro, intervento concluso. Lavori di bonifica amianto, adeguamento sismico e sicurezza della palestra del Torelli: inaugurazione il 27 ottobre, 2 milioni e 261mila euro. Ristrutturazione dell’area sportiva all’aperto del Torelli: fine lavori il prossimo dicembre, 2 milioni e 762mila euro. Messa in sicurezza e incremento dell’efficientamento energetico del Battisti: intervento concluso, 400mila euro. Risanamento conservativo con messa in sicurezza di una porzione del secondo piano dell’Olivetti: lavoro concluso, 520mila euro. Messa in sicurezza di porzione del palazzo De Petrucci-Polo scolastico 3: fine lavori 2026, oltre tre milioni di euro". Conclude il presidente: "Non condivido la posizione di Serfilippi, ma posso in parte capire perché la sostiene. Quella di Mascarin invece è una nebulosa. Dice che sono inadeguato sul piano amministrativo e allora come mai pontifica solo ora e nei 10 anni che è stato assessore non ha mai fatto proposte di nessun genere, dalla sanità ai rifiuti, facendo ostruzionismo su tutto?".

Anna Marchetti