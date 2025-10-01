Trovato con cocaina in auto: arresto ed espulsione immediata

Fano, 1 ottobre 2025 – Fermato in auto con dosi di cocaina, arrestato, convalidato e già espulso. È finita in meno di 24 ore la permanenza in Italia di un giovane albanese bloccato ieri mattina a Fano dalla Volante del Commissariato di Fano. Il giovane è stato sorpreso con diverse dosi di stupefacente pronte per lo smercio. Questa mattina l’udienza di convalida ha certificato l’arresto e disposto la misura più drastica: espulsione immediata. Nel pomeriggio, infatti, l’albanese sarà accompagnato ad Ancona per imbarcarsi sul volo delle 17,40 che lo riporterà nel suo Paese.

Un caso chiuso in tempi record, ma che riaccende i riflettori su un fenomeno che si ripete ormai con inquietante regolarità: giovani stranieri, quasi sempre albanesi, che arrivano in Italia per periodi brevissimi con l’unico obiettivo di spacciare. Una dinamica ormai collaudata. Piccoli corrieri che attraversano l’Adriatico e si piazzano per pochi giorni in città di provincia come Fano o Pesaro, piazze non enormi ma abbastanza redditizie da garantire guadagni rapidi. Un modello di spaccio “mordi e fuggi”, che lascia sul territorio gli effetti collaterali. Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio da parte della Polizia di Stato in tutta la provincia. Una partita a scacchi in cui le pedine cambiano di continuo, ma la scacchiera resta sempre la stessa.