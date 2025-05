ColleMar-athon e dintorni: solidarietà e non solo

Solidarietà, inclusione e valorizzazione del territorio, con benefici a livello turistico. Sono le specifiche della ColleMar-athon 2025 e delle sue importanti attività collaterali, in programma tra sabato e domenica prossima. E’ un poker di altri importanti eventi quelli legati alla Maratona dei Valori che si disputerà domenica 4 maggio. A cominciare dalle 14,45 di sabato con ‘Passeggiamo e conosciamo San Costanzo’ organizzato dall’associazione culturale ‘La via della seta’ del presidente Mauro Rapa. Un pomeriggio dal sapore naturalistico e di scoperta delle bellezze storiche e architettoniche, che prevede una camminata di 6 chilometri nelle campagne sancostanzesi, una merenda con prodotti tipici curata dalla Pro Loco e poi una visita guidata al borgo.

"Hanno già aderito oltre 100 persone – commenta Rapa e sarà possibile farlo fino a venerdì sera, con un semplice messaggio WhatsApp al 3298213875". Sempre sabato pomeriggio, al Pincio di Fano, dove sarà allestito il villaggio della ColleMar-athon, grazie all’impegno del Csi Pesaro-Urbino andrà in scena la ColleMar-athon Junior, con quattro diverse gare che prenderanno il via alle 15,30: per bambini fino a 6 anni; dai 7 agli 8; dai 9 ai 10 anni; e dagli 11 ai 12 anni. L’anno scorso i partecipanti furono oltre 300 ed è probabile che in questa edizione il numero venga addirittura superato. Le iscrizioni sono gratuite ed è previsto un premio e una gustosa merenda per ogni concorrente.

Gli altri due importanti appuntamenti collaterali sono in calendario per domenica: ‘Insieme si corre’ e la camminata ‘Hola Rimba’. ‘Insieme si corre’ è un’iniziativa per diversamente abili, o meglio, per i ‘ragazzi speciali’, come preferiscono dire gli organizzatori della Fondazione Homobonus: una passeggiata con partenza dalla tensostruttura di Sassonia, in viale Adriatico, e arrivo all’Arco d’Augusto con buffet finale per tutti, che decollerà alle 8,45. E’ la solidarietà, invece, l’ingrediente principale dell’’Hola Rimba’, una camminata sullo stesso percorso Mondolfo-Fano della Half-ColleMar-athon, per accendere i riflettori sulla battaglia al mieloma e raccogliere fondi per l’Ail di Pesaro. Nel 2024 vi fu un’adesione record di 620 persone e i promotori Tania e Terry Campanelli sperano di bissare questo straordinario risultato. "La ColleMar-athon – commenta il presidente del comitato organizzatore Etienn Lucarelli – è sempre più la Maratona dei Valori".

Sandro Franceschetti