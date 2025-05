Collemarathon, ci siamo. Ma occhio ai divieti

Più di 1.500 iscritti. Numeri da record per domani mattina alle 9 in punto, quando in contemporanea, scatteranno le tre prove della 21esima edizione della maratona internazionale ColleMar-athon, la cui gara regina, sulla distanza classica dei 42,195 chilometri, partirà dal colle di Barchi, esattamente dalla meravigliosa Porta Nova (recentemente restaurata dal Comune di Terre Roveresche) e raggiungerà il trionfale Arco di Augusto della città costiera di Fano, dopo aver attraversato nell’ordine i borghi di Mondavio, Orciano, San Giorgio di Pesaro, Piagge, Cerasa e San Costanzo. Per consentire il passaggio in sicurezza dei runner ci saranno, via via, interruzioni al traffico dei veicoli.

Dalle 8,30 alle 10 nella parte del percorso da Barchi a Piagge e poi sui tratti verso Cerasa, San Costanzo e la discesa verso Fano. Ulteriori inibizioni temporanee alla circolazione delle automobili e degli altri mezzi di trasporto sono previste nel segmento stradale da Mondolfo a San Costanzo, sempre dalle 8,30 alle 10, per il passaggio della mezza maratona. Ulteriori divieti sono previsti da San Costanzo al ponte sul Metauro di Fano nelle ore dalle 9,30 alle 11.

Sono più di 1.500 i concorrenti complessivamente iscritti sulle tre distanze della ColleMar-athon, che rappresenteranno ben 27 Paesi del mondo. Oltre allo Stivale (presente con runner di 18 regioni su 20), si tratta di Svizzera, Germania, Romania. Belgio, Gran Bretagna, Albania, Francia, Polonia, Argentina, Iran, Moldavia, San Marino, Usa, Canada, Cile, Colombia, Kenya, Lussemburgo, Olanda, Perù, Turchia, Ucraina, Uzbekistan e Venezuela. Ben 565 gli atleti che si cimenteranno nella distanza più lunga.

Almeno 640 quelli che affronteranno la mezza maratona, con start da Mondolfo; e circa 300 quelli iscritti alla 10 km da Tombaccia. Va detto che sullo stesso percorso della mezza maratona da Mondolfo a Fano si muoveranno anche le centinaia di protagonisti dell’Hola Rimba, la camminata per raccogliere fondi per l’Ail, contro il mieloma e le altre malattie del sangue.

Più di 500 i volontari della macchina organizzativa coordinata dal presidente Etienn Lucarelli e dal presidente onorario Annibale Montanari.

Sandro Franceschetti