Collemarathon, non tutto è perduto: "Noi determinati. Martedì il verdetto"

di Sandro Franceschetti

E’ ancora viva la speranza di salvare la Collemarathon 2025. Dopo la comunicazione dell’annullamento da parte dei promotori dell’Asd Collemarathon Club, il vertice svoltosi ieri mattina, convocato dal sindaco di Fano Luca Serfilippi, ha ridato linfa alla possibilità che l’edizione numero 21 della kermesse, in calendario per il 4 maggio, possa svolgersi. Si è trattato, infatti, di un incontro giudicato "positivo" dal primo cittadino "in vista di garantire la continuità della storica manifestazione", anche se un risposta si avrà solo entro dopodomani.

"Il nostro obiettivo era ed è chiaro – sottolinea Serfilippi –. Vogliamo assicurare il futuro della Collemarathon, lavorando insieme a tutti gli interlocutori per raggiungere questo risultato". E’ la sintesi dell’unione di intenti emersa dall’incontro che ha avuto come protagonisti anche l’assessore allo sport Alberto Santorelli; il vicesindaco di Terre Roveresche Claudio Patregnani; il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri; i vicesindaci di Mondavio e San Costanzo, rispettivamente Davide Albani e Marco Sonnante; i rappresentanti del Collemarathon Club Annibale Montanari e Luca Giacometti; Enrico Fabbroni del gruppo podistico ‘Fano Corre’ e Lorenzo Isotti del ‘Marotta Mondolfo Run’; e Giovanna Selis e Flavio Pizzichelli della Pro Loco Fanum Fortunae.

Al centro della discussione il futuro della storica manifestazione sportiva, che ha tagliato nel 2024 il traguardo della ventesima edizione. "Tutte le parti sono state concordi sulla necessità di portare avanti la kermesse anche nel 2025, grazie a una collaborazione concreta e condivisa – riprende Serfilippi -. Abbiamo avuto un confronto molto costruttivo, dal quale è emersa la volontà unanime di salvaguardare un evento che riveste un’enorme importanza per il nostro territorio, sia dal punto di vista sportivo che turistico. L’impegno di tutti è chiaro: gestire questo passaggio di consegne, raccogliendo il testimone da Annibale Montanari, che lascia un incarico oneroso ma fondamentale, e trovare le soluzioni organizzative necessarie per garantire la continuità della manifestazione".

La deadline è fissata per dopodomani, quando si terrà l’incontro in cui dovrà essere individuata una figura operativa che assumerà la presidenza dell’Asd Collemarathon Club e la responsabilità di organizzare la manifestazione, assicurando che questo evento, tanto atteso dal territorio e dai partecipanti, possa proseguire con successo. "Grazie al dialogo e alla collaborazione tra amministrazioni e comunità – termina il sindaco di Fano -, siamo certi che riusciremo a trovare la strada giusta per preservare il valore di questa gara e rafforzarne il legame con il nostro territorio". Un auspicio fatto proprio anche dall’ex presidente del Collemarathon Club Montanari: "Da parte mia – sottolinea – sono il primo a fare il tifo per una soluzione positiva, perché la Maratona dei Valori ce l’ho nel cuore e se servirà una piccola mano per garantirne la prosecuzione sono pronto a darla".