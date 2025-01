"Collemarathon, ottima la scelta di Lucarelli"

La notizia che la Collemarathon 2025 è salva ha suscitato la grande soddisfazione di Confcommercio e Alberghi Consorziati. "Siamo estremamente soddisfati che chi si sai trovata una soluzione in tempi così celeri" sottolineano Barbara Marcolini, presidente Confcommercio Fano; e Luciano Cecchini, numero uno di Alberghi Consorziati.

"Il fatto che in tempi celeri si sia assicurato che non si perderà una manifestazione così importante, vera punta di diamante dal punto di vista sociale, economico e turistico, e che per noi è fondamentale a livello di promozione anche per il valore simbolico che possiede, è davvero un risultato molto importante – evidenzia Marcolini -. Tra l’altro, siamo molti contenti che si sia trovata una soluzione individuando nella persona di Etienn Lucarelli, che è una figura di riferimento che può portare avanti il lavoro così importante fatto in questi anni da Annibale Montanari e con lui da tutti i volontari che si sono sempre messi a disposizione e che sono il valore aggiunto di tutta la manifestazione e di questo progetto. Sicuramente Etienn è una persona di grande esperienza – aggiunge Marcolini -, che ha capito il valore e si è messo a disposizione per dare il suo contributo".