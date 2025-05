ColleMarathon vincitori, a Fano dominio dei runner italiani

Fano, 4 maggio 2025 – Si è disputata questa mattina la 21esima edizione della ColleMar-athon, la Maratona delle Marche. Una manifestazione internazionale a cui hanno preso parte, nelle tre prove totali della kermesse (42,195 km; 21,0975 km; e 10 km) oltre 1.500 runner provenienti da 27 Paesi del mondo e 18 regioni dello Stivale.

La partenza da Barchi della ColleMar-athon 2025

Oltre agli italiani, che sono stati, per una volta i grandi protagonisti della corse, c’erano atleti di Svizzera, Germania, Romania. Belgio, Gran Bretagna, Albania, Francia, Polonia, Argentina, Iran, Moldavia, San Marino, Usa, Canada, Cile, Colombia, Kenya, Lussemburgo, Olanda, Perù, Turchia, Ucraina, Uzbekistan e Venezuela. Nella gara regina di 42,195 chilometri, da Barchi di Terre Roveresche a Fano, dopo aver attraversato anche i comuni di Mondavio e San Costanzo, in campo maschile ha prevalso Enrico Bartoletti della Liferunner col tempo di 2 ore, 34 minuti e 55 secondi. Piazza d’onore Matteo Lucchese della Bergamo Stars Atletica; e terzo gradino del podio per il carabiniere di Rio Salso di Tavullia Marco Ercoli.

Tra le donne trionfo per Daniela Valgimigli, sempre della Liferunner, che ha preceduto Federica Moroni dell’Atletica Rimini Nord Sant’Arcangelo e Laura Innocenti del Born To Run Running Club. Nella mezza maratona, con partenza da Mondolfo e arrivo sempre a Fano, vittoria di El Haissoufi Ismail tesserato con l’’Atletica Rimini Nord Sant’Arcengelo; secondo posto per Andrea Barcelli dell’Atletica Avis Castel San Pietro; e terza piazza Cristian Carboni dell’Atletica Senigallia. In campo femminile, vittoria per Stefania Varotto del Run Padova; medaglia d’argento per Moira Orfei del Runner Canino e terzo posto per Raffaella Tarsi della Trcastelli Polisportiva Asd. Sui 10 chilometri hanno trionfato in campo maschile Leonardo Ciallini della Polisportiva Chianciano e tra le donne la pluricampionessa Laura Giordano dell’Atletica Urbania. Tantissimo il pubblico alla partenza, lungo il percorso e al traguardo posizionato al Pincio di Fano, che ha dimostrato per l’ennesima volta un grande apprezzamento per una manifestazione sportiva di spessore che si traduce anche in un spot importante per il territorio che dalle colline di Terre Roveresche arriva al mare fanese. E il merito va ascritto, innanzitutto, agli oltre 500 volontari coordinati dal neo presidente del comitato organizzatore Etienn Lucarelli e dal presidente onorario e creatore della ColleMar-athon (insieme a Claudio Patregnani) Annibale Montanari.