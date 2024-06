Colonna di fumo dal tendone. A fuoco deposito di plastica

Incendio e paura, ieri mattina, in un tendone a Calcinelli di Saltara. La struttura in fiamme era adibita a deposito di materiale plastico e metalli ed è adiacente all’attività industriale dell’azienda Tecnozeta. A scatenare le fiamme forse un surriscaldamento del gruppo filtrante della carteggiatrice che, in breve tempo, ha scatenato la combustione che poi si è rapidamente diffusa.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Sul posto sono prontamente accorsi i vigili del fuoco da Fano e una squadra di pompieri con l’autobotte da Pesaro. Apprensione tra i residenti e i passanti a causa della colonna di fumo visibile anche da lontano. L’intervento dei vigili del fuoco però è stato tempestivo per mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Non risultano intossicati e, per fortuna, a parte i danni materiali, nessuno ha subito lesioni. Le fiamme sono state domate in breve tempo. Ora resta solo da quantificare il danno.

