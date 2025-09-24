Colonna di fumo si alza dal Lido. Paura e danni per uno zampirone

di Tiziana PetrelliPrima il silenzio di un pomeriggio ancora caldo, poi due boati secchi che hanno fatto sobbalzare i residenti. Subito dopo, una colonna di fumo nero che si è alzata dritta nel cielo, scura e minacciosa, visibile da ogni angolo della città. Sembrava la scena di un film: le sirene in lontananza, la gente affacciata alle finestre e in strada con i telefoni in mano, le lingue di fuoco che si contorcevano tra i garage. È quanto accaduto ieri poco dopo le 15.45 in via Pergolesi, parallela di viale Cairoli, dove un capanno è stato avvolto dalle fiamme.

L’incendio ha devastato la piccola struttura, accanto ad altri garage, e ha danneggiato una Fiat 500 parcheggiata lì davanti, trasformandola in un rottame annerito. Danneggiato anche uno scooter. Il rogo è divampato nel cortile della palazzina gialla che si affaccia sia su via Pergolesi sia su viale Cairoli, a pochi passi dall’ex hotel Europa Meublé oggi dismesso. Un edificio abitato da diverse famiglie, che hanno vissuto momenti di vera paura. Il capanno, di proprietà di Paolo Fievoli, custodiva attrezzi, vernici e solventi: materiale altamente infiammabile che ha alimentato la violenza delle fiamme. Nel giro di pochi minuti il fuoco ha preso forza, spinto anche dal calore e dalla presenza dei liquidi combustibili. La vampata si è arrampicata sulla facciata posteriore della palazzina, investendo più finestre: le persiane si sono deformate e rotte, il fumo è penetrato negli appartamenti, annerendo pareti e arredi. In un punto il muro mostra ancora le bruciature nette lasciate dalle fiamme che si sono alzate per diversi metri.

La paura tra i vicini è stata forte: molti hanno pensato a un’esplosione. "Abbiamo visto il fumo e sentito i botti – raccontano – sembrava fosse scoppiato qualcosa di grosso, ci siamo precipitati in strada". Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con tre mezzi, due autobotti e un’autoscala, coordinati dal funzionario di guardia del comando provinciale di Pesaro Urbino. Per accedere al cortile hanno dovuto tagliare il cancello con una sega circolare. Poi la corsa contro il tempo per spegnere le fiamme, domarle e bonificare la zona. Le operazioni si sono protratte a lungo, tanto che via Pergolesi è rimasta chiusa per ore per consentire il passaggio e il posizionamento dei mezzi di soccorso, con inevitabili disagi alla viabilità. Il bilancio parla di un capanno completamente distrutto, un’auto seriamente danneggiata e soprattutto una parte della palazzina compromessa. Uno degli appartamenti è stato dichiarato inagibile a causa dei danni provocati dal fumo e dal calore.

A rimanere leggermente ferito è stato lo stesso proprietario Fievoli, che ha riportato una lieve ustione tentando di domare le fiamme con un estintore prima dell’arrivo dei pompieri con due autobotti, un’autoscala.

Sull’origine del rogo resta l’ipotesi di uno zampirone rimasto acceso nel capanno, ma la dinamica è ancora al vaglio dei vigili del fuoco. A emergere, al di là delle indagini, è la paura che ha attraversato il quartiere Lido. Perché i boati, la colonna di fumo che ha oscurato il cielo e le fiamme che si arrampicavano sulla palazzina gialla rimangono impressi negli occhi di chi era lì, come un fotogramma che difficilmente si dimentica.