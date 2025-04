Colpo alla Coop, arrestati. Ma già sono liberi

Sono arrivati dalla Francia a fine marzo e in pochi giorni hanno colpito più volte nei supermercati italiani, specializzandosi nel furto di cosmetici, lamette e prodotti per l’igiene personale. Due uomini georgiani, uno di 25 e l’altro di 37 anni, sono stati arrestati mercoledì mattina dagli agenti del Commissariato di Fano mentre agivano alla Coop di viale Piceno.

Il loro arresto è stato convalidato ieri, con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pesaro e Urbino. Ma il processo è stato rinviato: chiesto il termine a difesa che, di fatto, li lascia nuovamente liberi di agire altrove, come d’altronde avevano già fatto. I due infatti erano stati fermati e arrestati dai carabinieri ad Empoli solo cinque giorni prima, ma anche in quel caso erano tornati subito in libertà. E così mercoledì, intorno alle 11.30, una Nissan Juke con targa italiana – subito segnalata dal sistema di lettura targhe di viale Piceno per sospette attività – è stata intercettata dagli agenti fanesi. Immediato l’intervento della volante che all’interno dell’auto, parcheggiata davanti al supermercato, ha subito beccato uno dei due complici che sedeva sul sedile posteriore accanto a una grossa quantità di refurtiva. L’altro invece era ancora all’interno della Coop.

I poliziotti sono così intervenuti mentre l’uomo usciva con uno zaino contenente una borsa artigianale schermata, rivestita di carta stagnola e nastro adesivo marrone, in grado di eludere i sistemi antitaccheggio. Il bottino, tra quello recuperato nell’auto e quello nello zaino, superava i mille euro. I due sono stati arrestati in flagranza e portati in Commissariato. I georgiani, senza fissa dimora, sono già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi simili in tutta Italia.

Non sono legati da parentela ma da un sodalizio criminale efficace e ben rodato, che si muove in modo itinerante colpendo prevalentemente i supermercati della grande distribuzione. Ma nonostante la rapidità e l’efficacia dell’intervento di polizia, i due sono tornati liberi poche ore dopo l’udienza di convalida, seppur con il divieto di tornare nel territorio provinciale. Un segnale che, se da una parte testimonia l’efficienza degli strumenti preventivi e repressivi messi in campo dal Commissariato di Fano, in collaborazione con la polizia locale e la rete di videosorveglianza del Comune, dall’altra solleva interrogativi sull’effettiva efficacia delle misure adottate in sede giudiziaria per fermare le bande itineranti che saccheggiano i supermercati italiani.

Tiziana Petrelli