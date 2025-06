Colpo di calore mentre lavora sul tetto: task force per soccorrere l’operaio

Fano, 26 giugno 2025 – Lavorava ai pannelli solari sul tetto di un capannone della Profilglass: il fortissimo caldo di ieri, intorno alle 15, gli ha causato un malore. I pompieri sono dovuti andare a prenderlo con l’autoscala, per riportarlo a terra incolume dall’altezza, circa 10 metri, in cui si trovava.

L’addetto è un 49enne dipendente di una ditta esterna, incaricata di eseguire quel montaggio su una struttura situata in via Meda. Ma il sole a picco e la temperatura che ieri pomeriggio, a quell’ora, forse toccava i 35 gradi, hanno provocato quel malore. Forse l’operaio aveva bevuto poco. Fatto sta che si è sentito mancare e i suoi colleghi hanno dato l’allarme, chiamando il 118.

Il medico dell’ambulanza di Fano è riuscito a raggiungerlo, gli ha preso i parametri: l’operaio stava benino, a parte la botta di calore, e non ha mai perso conoscenza: il problema era riportarlo a terra, da quell’altezza.

Da qui la richiesta di soccorso ai pompieri. Parte la squadra di Pesaro, per due motivi: primo, l’autoscala a Fano non c’è, secondo la squadra di Fano era già impegnata in un altro servizio. Da Pesaro quindi partono l’autoscala, un’altra autovettura Saf (per interventi in altezza e simili), oltre all’autopompa. I pompieri raggiungono l’addetto velocemente: c’è ancora il medico vicino a lui, ma le norme di sicurezza inducono i soccorritori a imbragarlo nella barella che c’è al lato del cestello dell’autoscala e farlo arrivare quindi a terra, invece di farlo scendere dalle scale strette e ripide, per poi consegnarlo all’ambulanza del Potes, già sul posto. L’uomo viene poi portato in ospedale a Fano.

Il caso riporta di totale attualità quanto i sindacati stanno chiedendo da giorni alla Regione, da quando cioè i picchi di calore sono di fatto pericolosi: cioè sospendere le attività lavorative all’aperto nelle ore più calde, in particolare tra le 12.30 e le 16, in settori come l’edilizia, l’agricoltura e il florovivaismo, durante i giorni di stress termico. Ma ancora di questa ordinanza non c’è traccia.