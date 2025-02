Fano, come cambia la viabilità nella nuova sperimentazione

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 27 febbraio 2025 - Dopo le prime prove durante le tre domeniche di Carnevale, lunedì 3 marzo la viabilità sperimentale sarà testata anche con il traffico aperto. Resteranno attivi il doppio senso in via della Abbazia e l'inversione del senso unico in via 4 Novembre (mare-monte), mentre viale Gramsci, viale Buozzi e viale XII Settembre saranno percorribili come sempre.

Viabilità, cosa cambia a Fano

In particolare, il doppio senso di marcia in via della Abbazia e l'inversione del senso di marcia in via 4 Novembre (con direzione mare-monte) resteranno in vigore fino alle 19 dello stesso giorno.

Questa sperimentazione fa parte di un progetto più ampio legato al nuovo Piano Urbano del Traffico (PUT), con l'obiettivo di verificare l'impatto di un nuovo assetto viario. Il fulcro della modifica è una maxi-rotatoria che coinvolge via Roma, via Palazzi, via 4 Novembre e via della Abbazia, creando un flusso circolare monitorato per valutarne la fluidità. “Abbiamo deciso di utilizzare il Carnevale e questo nuovo test per valutare questa soluzione – spiega il sindaco Luca Serfilippi –. L'obiettivo è capire come si distribuisce il traffico e raccogliere indicazioni per il futuro della viabilità cittadina”.

Lunedì quindi la sperimentazione continuerà in condizioni ordinarie, con attenzione particolare all'incrocio tra via Papiria, via Canale Albani e via della Abbazia, dove il semaforo sarà lampeggiante e il traffico regolato dalla Polizia Locale. “Questa fase ci aiuterà a valutare le modifiche e raccogliere segnalazioni dai cittadini – aggiunge Alessio Curzi, assessore alla Mobilità –. La Polizia Locale garantirà il regolare svolgimento della circolazione e la sicurezza degli automobilisti”.

In pillole

La nuova disciplina di circolazione prevede che:

Via della Abbazia sia percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Via 4 Novembre abbia il senso unico invertito con direzione mare-monte.

I veicoli provenienti da via Papiria dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra all'intersezione con via 4 Novembre e potranno poi proseguire verso via della Abbazia o via Canale Albani.

Novità anche per il centro storico

Dall’1 marzo cambierà la viabilità anche nel centro storico, con l'istituzione di un'area pedonale che comprenderà via Bovio, un tratto di via De Borgogelli e Piazzale Sansovino. Contemporaneamente, cambieranno i sensi di marcia in via Apolloni e via De Borgogelli.

La ZTL sarà inoltre estesa a via Mura Sangallo, che diventerà un senso unico con direzione mare-monte, mentre in via San Paterniano sarà istituito un senso unico tra via Mura Sangallo e via XII Settembre.

Un ulteriore passo verso una viabilità più funzionale e sostenibile, con l'obiettivo di migliorare la circolazione e valorizzare il centro storico.