Come difendersi dalle truffe. Il vademecum dei carabinieri

Tre incontri ‘anti-truffe’ organizzati dall’amministrazione di San Costanzo con l’Arma dei carabinieri. Si terranno domani alle 17 al circolo Arci del capoluogo, sempre domani ma alle 20,30 al circolo Acli di Cerasa e venerdì alle 20,30 al circolo Acli di Stacciola. Nelle vesti di ‘docente’ ci sarà il luogotenente Antonio Meduri, comandante della locale stazione dei carabinieri. "Un’opportunità di imparare come difendersi dalle truffe e migliorare la sicurezza personale", si legge nella locandina dell’iniziativa. Durante gli incontri verranno illustrati i comportamenti da seguire per evitare di subire truffe e furti e verranno descritte le modalità con cui si presentano i malintenzionati, spesso gentili ed eleganti. Molto in voga, nell’ultimo periodo, le truffe attraverso i cellulari, attuate sia mediante chiamate vocali, che attraverso sms o mail contenti link che i truffatori invitano a cliccare proponendo, ad esempio, investimenti vantaggiosi, ma che in realtà sono lo strumento per conoscere pin e password con cui eseguire prelievi.