Come gestire le relazioni. Mauro Mauruzj lo spiega all’università di Stacciola

Gestione efficace delle relazioni: un’abilità che ci aiuta a vivere meglio. E’ il tema del nuovo appuntamento della Luis - la Libera università interculturale stacciolana, ideata dai cittadini di Stacciola e dal circolo Acli che ospita gli eventi nella propria sede – in programma per questa sera dalle 21. L’incontro sarà condotto dal filosofo ed esperto di risorse umane Mauro Mauruzj (foto).

"Da come preveniamo e gestiamo i conflitti si può capire molto di noi stessi e della nostra crescita – sottolinea una nota -. La versatilità relazionale è un’abilità decisiva per eliminare la maggior parte dei possibili conflitti con gli altri, ma come possiamo allenarla?"

La Luis, che naturalmente non è un’università nel senso comune del termine, è concepita come un luogo di scambio di sapere, per ampliare le proprie conoscenze e, contemporaneamente, passare una piacevole serata tra amici, che porta avanti le sue attività oramai da diversi anni, radunando a ogni appuntamento un numero significativo di partecipanti.