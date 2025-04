Comitato notarile marchigiano, c’è De Martino

E’ il notaio fanese Alfredo De Martino, 55 anni, il nuovo presidente del Comitato notarile marchigiano. Eletto nella giornata di lunedì, De Martino è il primo fanese a ricoprire tale carica. Un incarico importante per lo stesso De Martino (in foto), titolare di uno degli studi più prestigiosi del territorio, ma anche per Fano che vede uno dei suoi cittadini ai vertici del Comitato notarile regionale. Il nuovo impegno si aggiunge a quello che il notaio già svolge come presidente, dal 2022, del consiglio notarile della provincia di Pesaro e Urbino. "Sono contento – commenta il diretto interessato – per la nostra provincia".

Organizzati in distretti provinciali, i consigli notarili si occupano delle azioni disciplinari, del controllo e della vigilanza degli stessi notai. In particolare il consiglio vigila sul rispetto da parte dei notai dei loro doveri. Promuove, qualora ci siano i presupposti, l’azione disciplinare nella commissione regionale di di disciplina. Inoltre favorisce la composizione di contestazioni tra i notai e tra i notai e i terzi su qualunque argomento attinente all’esercizio del notariato. Cura l’iscrizione dei praticanti notai e verifica lo svolgimento del loro tirocinio. Il consiglio tiene costantemente aggiornato il ruolo dei notai e dei praticanti. Tra suoi i compiti anche quello di organizzare iniziative di carattere divulgativo e di aggiornamento professionale.

Differenti le funzioni del Comitato. "Da una parte – spiega De Martino – coordina l’azione di tutti i notai della regione, dall’altro dialoga con le istituzioni per avere orientamenti omogenei sul territorio regionale per assicurare un servizio migliore alla cittadinanza". Spesso leggi non chiare portano a diverse interpretazioni da una provincia ad un’altra e il comitato cerca di intervenire per garantire una certa uniformità sul territorio.

Attualmente nei quattro distretti marchigiani le sedi notarili sono 150-160, occupate dai notai per oltre l’80%. Solo nel distretto della provincia di Pesaro e Urbino sono circa 12 le sedi non utilizzate e questo, nonostante i concorsi siano espletati regolarmente. Non è raro che i notai insediati nella provincia, dopo un certo tempo si trasferiscano altrove lasciando di nuovo scoperte le sedi del territorio.

