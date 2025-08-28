Commercianti detective: viene preso con la droga

Era già finito in manette poche settimane fa, sempre a Fano, per lo stesso reato. Ma evidentemente la lezione non gli è servita. Un giovane albanese di 22 anni, "pendolare della cocaina", è stato arrestato di nuovo dalla polizia con 51 involucri di polvere bianca già pronti per lo smercio. A segnalarlo sono stati i commercianti "detective" di via Gabrielli che hanno notato movimenti sospetti.

La volante del Commissariato è intervenuta martedì rapidamente bloccandolo in via Papiria. Addosso aveva 14 dosi confezionate, destinate al mercato locale. Gli agenti non si sono fermati lì: i successivi accertamenti hanno portato a un b&b dove il ragazzo aveva appena trovato alloggio. In camera, ben nascosti, c’erano altre 37 dosi e circa 500 euro in contanti. In totale, dunque, 51 involucri pronti per essere piazzati nelle piazze di Fano. Quanto basta per confermare l’esistenza di un’attività fiorente, con clienti già fidelizzati e consegne rapide.

Il giudice ieri mattina ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora nella regione Marche. Una misura che però rischia di essere inefficace, se si considera che lo stesso 22enne era stato fermato appena tre settimane fa per lo stesso motivo. Cambiano gli alloggi, non l’attività: è questa la logica dei cosiddetti "turisti dello spaccio", che si muovono da una struttura ricettiva all’altra come normali viaggiatori, sfruttando l’anonimato garantito dall’ospitalità temporanea.

Qui entra in gioco un aspetto decisivo: la registrazione degli ospiti nel sistema alloggiati. I gestori di hotel, b&b, agriturismi e campeggi hanno infatti l’obbligo, entro le 24 ore successive all’arrivo, o immediatamente se il soggiorno è inferiore alle 24 ore, di comunicare alle Questure, esclusivamente tramite il portale ministeriale, le generalità delle persone che arrivano.

È uno strumento pensato non solo per monitorare i flussi turistici, ma soprattutto per garantire la tracciabilità degli ospiti e impedire che i malintenzionati si muovano nell’ombra. Un’omissione, anche solo per superficialità, rischia di trasformarsi in una falla pericolosa. Proprio come accaduto nel caso del 22enne albanese che infatti proveniva da un’altra struttura ricettiva dove aveva soggiornato per oltre un mese senza che fosse mai stata registrata la sua presenza nel sistema alloggiati della Polizia di Stato. Un’omissione che apre la strada a sanzioni e provvedimenti a carico dei gestori.