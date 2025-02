Commissario in missione in Albania. Intanto si invocano più agenti

Missione internazionale per il dirigente del commissariato di Fano Stefano Serretti che è partito ieri per l’Albania, dove l’Italia ha allestito i centri di accoglienza per i migranti. "Sono compiti – spiega il segretario provinciale del Siulp Marco Lanzi – che coinvolgono periodicamente il personale dei commissariati e delle questure: in passato ci sono state missioni in Spagna, Croazia, ma anche a Lampedusa per far fronte agli sbarchi o a Torino per la Tav. Solo nel 2024, dalla provincia di Pesaro sono stati 80-90, i dipendenti inviati in missione in Italia e all’estero".

"Il tema delle missioni – ci tiene a chiarire Lanzi – non ha nulla a che fare con le carenze di organico". Al momento l’attenzione del segretario provinciale Siulp è concentrata sulla mancanza di personale al Commissariato di Fano che "non permette – ribadisce – di garantire almeno una volante sul territorio". L’obiettivo è di ottenere l’assegnazione a Fano di uno o più agenti di quelli che hanno già fatto richiesta di trasferimento. "Sarebbe un modo per dare la giusta attenzione – aggiunge Lanzi – al territorio di Fano dove si ripetono fatti di cronaca in zone centrali e frequentate". Temi che il segretario provinciale del Siulp affronterà di nuovo in incontri sia con il questore sia con il prefetto.

Chiederà di essere ricevuto dal prefetto anche il neonato Comitato dei genitori di figli adolescenti che si è costituito dopo l’aggressione avvenuta sabato scorso al Lido, dove un 15enne è stato colpito con un pugno al volto, riportando importanti lesioni ad un occhio. Il Comitato, nato per iniziativa dei genitori dei ragazzi che, insieme al loro coetaneo, hanno subito l’aggressione, si allargherà a tutte le famiglie che vorranno aderire. "Siamo pronti a collaborare con le istituzioni – chiarisce uno dei genitori – per trovare delle soluzioni che possano garantire maggiore sicurezza ai nostri figli ma anche a noi. Non facciamo polemiche, nè avanziamo rivendicazioni, ci muoviamo solo per senso di responsabilità verso i figli".

Contemporaneamente i residenti del Lido si stanno organizzando per una raccolta firme con la quale richiedere l’installazione di telecamere al mare. "Molti abitanti – fa notare una residenti – stanno venendo allo scoperto raccontando le difficoltà di convivenza (schiamazzi, danneggiamenti e parolacce) con i ragazzini che il sabato sera prendono possesso di alcune vie. Uniti potremmo far sentire la nostra voce, in collaborazione e a supporto delle forze dell’ordine". Non è escluso che il documento che sarà elaborato per richiedere l’installazione delle telecamere sia anche trasformato in un esposto per denunciare agli organi competenti gli episodi vandalici del sabato sera.