Compie un secolo lo storico marinaio Silvano Pensi

Ha compiuto ieri 100 anni uno dei marinai ‘storici’ di Fano: Silvano Pensi (eccolo nella foto con Barbieri e Serfilippi), salito per la prima volta su un peschereccio l’8 novembre del 1939, il giorno del suo 15esimo compleanno. A fargli gli auguri di persona, ieri mattina, accanto ai familiari, ben due sindaci: il primo cittadino della sua città, Luca Serfilippi; e quello di Mondolfo Nicola Barbieri, che con lui ha un forte legame affettivo, perché il neo centenario è il nonno materno. Silvano abita da sempre in viale Dante Alighieri, a pochi metri dal capannone dove si aggiustano le reti da pesca.

Una vita in mare e per il mare la sua, da quell’8 novembre del ’39 - quando iniziò come ‘mozzo’, diventando ‘marinaio’ dopo 6 mesi e ‘motorista’ a 18 anni – che l’ha visto lavorare costantemente sulle imbarcazioni fino al 1983. Dopodiché, ha iniziato a fare le reti a pochi metri da casa, proseguendo fino al 2012, quando aveva sulle spalle ben 88 primavere. Adesso Silvano Pensi, che è ancora in ottima forma, si gode il meritatissimo riposo del pensionato e coltiva la sua grande passione per il calcio, seguendo tutte le partite trasmesse in Tv, specie quella della Juve, della quale è un super tifoso; forse anche per il nome, visto che nel 45-46 militò nell’Alma Juventus Fano, svestendo poi la casacca per gli inconciliabili impegni di marinaio. A circondarlo d’affetto sono le figlie Fabiana e Paola (avute dall’amata moglie Ines, spentasi alcuni anni fa), i nipoti Nicola, Valeria e Andrea e le pronipoti Giulia, Ilenia e Cristina.

