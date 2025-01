Comune, 183mila euro all’anno per gli esterni

Il Comune di Fano ha deciso di destinare complessivamente 183mila euro all’anno per il personale esterno, a supporto dell’amministrazione guidata dal sindaco Serfilippi.

La cifra, calcolata fino alla fine del mandato, include nuovi ingressi e collaborazioni già in essere, ma non comprende la figura del capo di gabinetto, che il sindaco ha annunciato di voler nominare in un secondo momento Nei giorni scorsi, due nuove figure si sono aggiunte infatti allo staff. Francesca Cecchini (foto), organizzatrice di eventi e candidata alle ultime elezioni amministrative per Forza Italia, Udc e Noi Moderati, selezionata per il gabinetto del sindaco. Cecchini ha un’esperienza come segretaria della civica La Tua Fano. Insieme a lei, è stato nominato il videomaker Enrico Anniballi, al suo primo incarico noto in ambito politico-amministrativo sebbene abbia collaborato con l’ex assessore Etienn Lucarelli gestendone gli account social e anche il sito Visit Fano (l’account ufficiale del Turismo della città) e svolto il ruolo di social media manager per l’Alma Juventus Fano fino allo scorso giugno.

Entrambi ricoprono il ruolo di funzionari amministrativi con contratto part-time da 18 ore settimanali. Contestualmente, è stato esteso a 36 ore settimanali il contratto di Lisa Segatori, entrata in Comune subito dopo le elezioni e assegnata al supporto della vice sindaco Manocchi. Già nominate anche Stefania Canestrari, candidata per Civici Fano che affianca l’assessore Maghernino e Ester Musco (per la Tarsi), entrambe part-time. A tempo pieno, con contratti da 36 ore settimanali, operano invece Marco Ferri, giornalista e candidato per Fano Cambia Passo, a cui è stato affidato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, e Chiara Furlani, ex candidata Lega, che collabora con l’assessore Santorelli.

Completa il quadro Michela Battisti, che affianca il sindaco come istruttore amministrativo, mentre i tre assessori Curzi, Ilari e Taramelli si avvalgono esclusivamente di collaboratori interni.

Tiziana Petrelli