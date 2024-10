Comune ai ripari per il maltempo: 400mila euro

La giunta stanzia 400mila euro per la sistemazione di 10 km di strade bianche, diventate impraticabili a causa della pioggia, e per la pulizia di fossi e banchine. Inoltre il sindaco Luca Serfilippi chiede agli agricoltori il rispetto del regolamento della polizia rurale sulla regimentazione delle acque e il loro regolare deflusso: "Se non lo faranno applicheremo le sanzioni, ne va della vita delle persone. Ogni volta che piove ci sono famiglie costrette a predisporre sacchi e paratie davanti agli ingressi delle loro abitazioni. Non è accettabile che alcuni cittadini debbano vivere in uno stato di ansia perenne".

Per il primo cittadino "serve anche la collaborazione degli agricoltori, per evitare che ad ogni pioggia i residenti di Torrette e Ponte Sasso finiscano letteralmente sott’acqua". "Non si possono attribuire tutte le responsabilità – ha proseguito – ai lavori della terza corsia autostradale, il problema è la gestione dei canali lungo le terre coltivate. Canali che servono a regolare il deflusso delle acque e a rallentarne lo scorrimento verso valle. Ne ho già discusso con gli altri sindaci, come quello di San Costanzo e Mondolfo, e con la Provincia: serve la collaborazione di tutti".

Intanto l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari, si sta già muovendo per le progettazioni legate agli 8 milioni di euro stanziati dal commissario Figliolo in occasione dell’emergenza maltempo dello scorso anno. Per la realizzazione di quelle opere, però, ci vorrà ancora tempo. Ieri è stato attivato il Consorzio di Bonifica per un sopralluogo, anche con l’uso del drone, lungo il fosso di Camminate: "Non c’erano occlusioni – ha spiegato l’assessore Alessio Curzi – ma è stata verificata la necessità di una importante pulizia che, però, si potrà fare solo in estate". Per quanto riguarda l’emergenza delle strade bianche, Ilari ha chiarito "che non ci saranno debiti fuori bilancio perché erano già stati previsti fondi per la manutenzione stradale". Curzi ha poi fornito l’elenco preciso di tutte le strade in cui si interverrà: "La comunale Martinozze, la comunale Villafontana e la comunale Butrigo nella zona nord; la comunale Beltrame e Madonna del Cantoniere (nota anche come nuova comunale Sant’Elia) nell’area di Fenile e Carignano. Infine, a sud, la strada comunale che collega Monteschiantello a Camminate, la strada comunale della Rinolfa dal cimitero di Camminate verso Valle e la strada vicinale della Fonte. Strade bianche che non sono chiuse ma che a causa della pioggia sono diventate pericolose e sostanzialmente impraticabili con solchi profondi anche mezzo metro: la priorità sarà metterle in sicurezza. Procederemo poi con la pulizia dei fossi e delle banchine, riaprendo, dove possibile, le bocche di lupo per migliorare il deflusso delle acque verso i campi ed evitare allagamenti stradali e rischi a valle. L’obiettivo è fare in modo che i campi agiscano come bacini naturali, prevenendo così situazioni di emergenza nelle aree urbane".

"Con questi interventi – hanno concluso gli amministratori – il Comune ribadisce il proprio impegno per la sicurezza stradale e la prevenzione idrogeologica, rispondendo tempestivamente alle necessità dei cittadini e del territorio".

Anna Marchetti