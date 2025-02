Comuni ciclabili, sventola la bandiera gialla

E’ sempre più ‘ciclabile’ e ‘giallo’ il territorio di Mondolfo e Marotta, tanto che il Comune, non solo si è visto confermare la ‘Bandiera Gialla’ della Fiab, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ottenuta la prima volta nel 2019, ma è stato promosso da 2 a 3 ‘bike-smile’. I simboli, questi ultimi, del punteggio relativo al grado di ‘ciclabilità’ che va da 1 a 5. Al Comune cesanense, pertanto, è stato riconosciuto un ulteriore step all’interno della ristretta cerchia nazionale degli enti locali che vantano questo vessillo.

La cerimonia di consegna delle ‘Bandeire Gialle’ si è svolta ieri in modalità online e proprio nel corso dell’evento via web, a cui ha preso parte l’assessore alla mobilità sostenibile Filomena Tiritiello, è stata ufficializzata la promozione. "Un risultato – si evidenzia in una nota della giunta – che è il frutto di numerosi interventi realizzati in questi anni, tra cui la Ciclovia Adriatica, il percorso ciclo-pedonale da Centocrici a San Sebastiano, la pista ‘Mondolfo-Airfield’ e il collegamento tra via XXV Aprile, via Primo Maggio e via Della Luna. Un altro passo fondamentale è stata la riqualificazione del lungomare sud nel 2024, che ha trasformato alcuni tratti di ciclabile in corsie bidirezionali separate e protette, garantendo maggiore sicurezza agli utenti. Inoltre, un altro progetto significativo conclusosi nel 24 è il percorso che Centocroci-San Gervasio, il quale ha migliorato la connessione tra due quartieri, garantendo una mobilità sicura. A questi lavori, si aggiungono gli interventi di ampliamento delle zone pedonali, in particolare quelle attivate durante la stagione estiva sul lungomare, e l’introduzione delle zone 30, che contribuiscono a migliorare la sicurezza".

"In questo 2025 - aggiunge la Tiritiello - sono previsti nuovi e importanti progetti: verrà inaugurato insieme alla Regione Marche e al Comune di Senigallia il ponte ciclopedonale sul Cesano. Inoltre, partiranno i lavori per la Ciclovia del Cesano e altri interventi specifici, come il collegamento ciclopedonale tra via Montemarino e via Cardarelli, la messa in sicurezza di via Gagarin nel quartiere di Piano Marina e il completamento del percorso ciclopedonale tra via Berlinguer e via Del Sole. La promozione da 2 a 3 bike-smile – conclude Tiritiello -, rappresenta un importante traguardo e una grande soddisfazione e uno stimolo ulteriore per il lavoro che stiamo portando avanti".

Sandro Franceschetti