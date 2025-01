Comunità energetica, si vota l’adesione

C’è l’adesione ufficiale alla comunità energetica da fonti rinnovabili ‘Cer Metauro-Cesano’ fra i punti del consiglio comunale convocato dal sindaco di Mondavio Mirco Zenobi per il 22 gennaio, alle 21,15. Una realtà ideata dalla Fondazione Art.32 Onlus, insieme ai comuni di Terre Roveresche, Mondavio, Fratte Rosa, Montefelcino e Isola del Piano per promuovere un modello sostenibile, collaborativo e inclusivo in termini energetici e che consenta ai suoi membri di abbattere i costi. Nella stessa seduta si voterà il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.