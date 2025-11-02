Con il Samhain Celtic Festival Marche musica, cultura e anche sapori della tradizione nord-europea

Gran finale, oggi a Mondavio, per la quarta edizione del Samhain Celtic Festival Marche che ripropone l’antica festa conosciuta dai più come “capodanno celtico“ attraverso musica, spettacoli, mercati artigianali e momenti di rievocazione che hanno come filo conduttore le tradizioni celtiche, in un mix tra storia e intrattenimento. L’organizzazione è della Pro Loco del presidente Maurizio Galassi, col patrocinio di Comune, Regione e Confcommercio Marche Nord. Il via scatterà alle 11,30 con l’esibizione degli arcieri e balestrieri all’ingresso del paese. Un’ora più tardi, in piazza Matteotti il concerto dei “Gran Turna“ e nel frattempo saranno operativi tutti i punti enogastronomici per un pranzo dai sapori irlandesi.

Dalle 14,30 sarà aperta in piazza Della Rovere l’Area Kids, arricchita di laboratori, funzionerà lo spazio Celtic Game e scatteranno tutta una serie di spettacoli con i migliori gruppi di musica celtica del panorama nazionale tra i quali i Daridel, Lou Tapage, Karamaus, Trì, Errabundi Musici, The Clan, Inis Fail, Gran Turna, Cisalpipers, Wooden Legs e Duo Eclissi. E sotto la guida del maestro Mirko Peluso e dello staff di Clover (associazione specializzata in danze irlandesi e celtiche) gli spettatori potranno diventare parte attiva dei balli collettivi. L’ingresso al Samhain Festival è gratuito e il programma, ideato dal direttore artistico Paolo Alessandrini, è consultabile sulle pagine social.

s. fr.