Con la ’Messa per Rossini’ il saluto del Rof a Mariotti

Dopo le ultime repliche de La Cambiale di matrimonio e de l’Italiana in Algeri, questa sera calerà il sipario sul Rossini Opera Festival. La 46esima chiude con un’altra rarità mai proposta al festival. Al Teatro Rossini (ore 20.30) sarà infatti eseguita per la prima volta la Messa per Rossini. Un’esecuzione che sarà dedicata alla memoria di Gianfranco Mariotti, indimenticato ideatore del Festival e suo sovrintendente per le prime 38 edizioni, scomparso alle fine del 2024, ultimo grande artefice della Rossini renaissance assieme ad Alberto Zedda, Bruno Cagli e tanti altri. Sul podio un direttore tra i protagonisti di quel periodo: Donato Renzetti. La bacchetta abruzzese (15esima presenza al Rof), sarà alla guida dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, del Coro del Teatro Ventidio Basso e di un cast composto dal soprano russo Vasilisa Berzhanskaya, dal mezzosoprano Caterina Piva, dal tenore moscovita Dmitry Korchak, dal baritono georgiano Misha Kiria e dal basso croato Marko Mimica. Come è tradizione, il concerto finale del Festival sarà inoltre trasmesso in diretta in Piazza del Popolo in collaborazione con il Comune di Pesaro. La videoproiezione è a ingresso gratuito.

Composta per commemorare il primo anniversario della morte del compositore pesarese (il 13 novembre 1869), la Messa per Rossini nacque nientemeno che dall’idea di Giuseppe Verdi. Una grande Messa da requiem cui avrebbero dovuto partecipare i maggiori compositori italiani. "Nelle intenzioni di Verdi – si legge nelle note di sala - la Messa non doveva essere un lavoro unitario ma la testimonianza di una nazione fondata su legami profondi e condivisi quali unità, generosità e vitalità. Lo sforzo economico richiesto da una produzione contemplante ampie masse strumentali vocali e corali fu fatale all’impresa e la Messa fu eseguita integralmente per la prima volta soltanto nel 1988 a Stoccarda e poi a Parma. Dopo la sua riscoperta, la Messa ebbe moderata diffusione. Più di recente è stata eseguita alla Scala e nella Basilica di San Petronio, luogo per il quale era stata pensata nel 1869". La Messa per Rossini sarà oggetto dell’ultimo degli Incontri a cura della Fondazione Rossini, in programma questa mattina alle ore 11 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Il musicologo Alessandro Roccatagliati, presentato da Andrea Malnati, collaboratore scientifico della Fondazione Rossini, offrirà alcuni spunti per l’ascolto.

C.Sal.