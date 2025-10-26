"Con Rossi vicepresidente. Fano al centro delle Marche"

"Nei prossimi cinque anni il nostro territorio sarà al centro della strategia regionale e Fano avrà un ruolo di guida". Le parole del sindaco Luca Serfilippi, pronunciate all’indomani della nomina della nuova giunta regionale di Francesco Acquaroli, sembrano intrecciarsi perfettamente con la visione che da settimane il primo cittadino sta portando avanti: quella di una città protagonista, fino a candidarsi a diventare co-capoluogo della provincia. Serfilippi, che ha rivolto un sentito in bocca al lupo al governatore e ai nuovi assessori, ha voluto soffermarsi in particolare sulla presenza del fanese Enrico Rossi (foto) come vicepresidente della Regione. "La presenza di Rossi in giunta, come vicepresidente, dà ancora più valore a Fano e alle vallate del Metauro e del Cesano", ha dichiarato il sindaco. Un’affermazione che si lega idealmente alla battaglia per il riequilibrio territoriale e istituzionale avviata da Serfilippi. "Da sindaco, ribadisco il dovere di rendere efficace la filiera istituzionale, con un’attenzione concreta ai bisogni dei cittadini: dalla sanità allo sviluppo economico, fino alla coesione territoriale", ha aggiunto. Parole che confermano la volontà di portare "le istanze del territorio ai tavoli regionali", in linea con la delega alle Aree interne affidata a Francesco Baldelli, altra figura chiave per costruire sinergie tra costa e collina. Un discorso che va oltre la mera gratitudine politica e che suona come un programma.

ti.pe.