Concerti, artisti e gastronomia ’Saltarua’ incanta il borgo medievale

Sette concerti, 12 artisti espositori e 10 artigiani nelle piazze e nei vicoli del borgo medievale di Saltara. E’ il ricco menù della 22esima edizione di ‘Saltarua, percorsi e luoghi di musica e arte’, in programma per domani e sabato, nel centro storico del paese metaurense. I protagonisti più noti, sul fronte musicale, saranno Nada, una delle voci più iconiche della canzone d’autore italiana, che si esibirà domani a partire dalle 22; ed Eugenio Bennato, grande esponente delle sonorità popolari ed etniche con la sua ‘Musica dal Mondo’, che salirà sul palco sabato, anche lui alle 22. I loro concerti saranno preceduti, a cominciare dalle 20,45, nella giornata di domani dalle esibizioni dei ‘Dog & Mosquito Boogie’ e del duo acustico ‘Cantastorie’; e sabato da quelle dell’’Anissa Gouzi Trio’, del ‘Pablo Corradino Trio’ e del ‘Duo Do’ Sol’. In entrambe le giornate il via scatterà alle 19,30 con l’apertura degli stand della Pro Loco e la possibilità di visitare l’interessante mostra all’interno della ‘Galleria degli Artisti’. Vi si potranno ammirare le sculturedi Natalia Gasparucci, le creazioni agresti di Alceo Pucci, le opere dell’artista sartoriale Piero Vitalini, il foto-collage di Carlo Paci, le mattonelle artigianali di Adriana Cucinella, i cuori sacri di Sonia Zanelli, e i quadri e i disegni di Cecilia Marino, Leonarda Faggi, Alessandra Manfredi, Elisa Berardinelli, Michela Casadei e Sara Battistini.

Sandro Franceschetti