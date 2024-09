Concerti d’organo a Santa Maria Nuova . Questa sera ’The Planets’ in anteprima assoluta

Gran finale per i ’Concerti d’organo’ a Santa Maria Nuova con la prima assoluta per l’Italia dell’opera orchestrale The Planets dell’inglese Gustav Holts, nella versione per organo che richiede la partecipazione di due esecutori. Un capolavoro senza tempo, ripreso in molte produzioni cinematografiche e teatrali, che si potrà ascoltare questa sera, alle 21.15, a Santa Maria Nuova. (Ingresso gratuito). "Composta nel 1915 – spiegano gli organizzatori – la composizione è una delle opere orchestrali più eseguite e riconosciute al mondo, combinando innovazione musicale, profondità tematica e una forte connessione con la cultura e l’umanità, elementi che hanno contribuito a renderla un vero capolavoro". L’esecuzione di questa sera è affidata all’inglese Richard Moore e ad Alberto Brigandì (che ne ha curato la trascrizione) e prevede la proiezione di un video realizzato con lenti fly-by attorno agli oggetti celesti a cura dell’astrofisico Michelangelo Rocchetti, realizzato in collaborazione con il Museo del Balì. La composizione, prende spunto dalla passione dell’artista per l’astrologia ed è dedicata a Marte, Venere, Mercurio, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, esclusa la Terra. Con l’esecuzione di questo capolavoro si conclude la 63esima edizione della storica rassegna dei Concerti d’organo che si svolge ogni anno nella chiesa di Santa Maria Nuova nei venerdì di agosto. "La manifestazione – fanno notare gli organizzatori – è una delle più antiche istituzioni musicali italiane e si ripete ininterrottamente dal 1962.

Nel corso dei decenni ha ospitato oltre 300 concerti con musicisti provenienti da tutto il mondo ed è stata punto di riferimento per la carriere di tanti giovani". Protagonista della rassegna l’organo a canne Mascioni, costruito nel 1959. Con la direzione artistica di Giovannimaria Perrucci, anche quest’anno la Rassegna, ormai diventata un vero e proprio Festival, ha presentato "un programma di raffinato interesse, affidato ad interpreti di grande rilievo internazionale e che pone Fano, come avviene ormai da tempo, al centro del panorama organistico internazionale".

an. mar.