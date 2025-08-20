Concerto in discarica: il trio di Pacassoni oggi a Monteschiantello

Oggi (ore 18,30 ingresso gratuito) Terre Sonore farà tappa a Fano, in una location tanto inedita quanto particolare per un evento musicale: la Discarica di Monteschiantello. Protagonista del concerto, in collaborazione con Aset e Comune di Fano, il trio del vibrafonista Marco Pacassoni, allargato per la speciale occasione al trombettista cubano Amik Guerra (foto). A Fano, sarà ospite del trio, abitualmente completato dal bassista Lorenzo De Angeli e dal batterista Stefano Manni, il trombettista cubano Amik Guerra, già collaboratore di grandi musicisti come Mercadonegro, Rodrigo y Gabriela, Horacio “El Negro“ Hernandez e Gonzalo Rubalcaba.

Domani a Serrungarina (ore 21), in piazza Serafini Colli al Metauro Federica Lorusso, voce, pianoforte Claudio Jr de Rosa, sax Tijs Klaassen, contrabbasso ed Egidio Gentile, batteria In programma "Incontri" il nuovo album di Federica Lorusso, un progetto intimo che esplora il legame con la natura. Alle ore 20 in Strada provinciale presso ingresso Ristorante Da Luisa Pillole di Archeologia, a cura di Vanessa Lani direttrice della Rete Museale della Via Flaminia. Con visita al Borgo di Serrungarina raccontando la sua storia antica e l’archeologia del territorio.

Sottomonte, Spiaggia Libera Gabicce Mare Venerdì per "Note Erranti – Concerto per violoncello voce ed elettronica" è in programma alla spiaggia libera di Gabicce Mare un concerto all’alba (ore 5.30) con protagonista Daniela Savoldi, violoncello, voce, elettronica, violoncellista italo-brasiliana.

c. sal.